Průzkum: Ekologie v dopravě je důležitá pro 9 pct Čechů, nejmíň z osmi zemí EU

Ekologické způsoby dopravy jsou důležité pro devět procent Čechů, což je nejméně z osmi zemí EU, kde je to průměrně 24 procent. Vyplývá to z průzkumu Mobility Barometr 2024 mezi 8000 respondenty z osmi zemí EU, kterou pro pojišťovací společnost Europ Assistance zpracovala agentura Ipsos. Podle představitelů Europ Assistance mají Češi proti jiným zemím v EU také nejmenší zájem o koupi elektromobilu v příštím roce. Elektromobil plánuje pořídit 17 procent dotázaných Čechů, v dalších zemích je to průměrně 27 procent dotázaných.

Průzkum se konal vedle Česka v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Portugalsku, Rakousku a ve Španělsku. Češi v Evropě vynikají v nákupu ojetých automobilů. Při nákupu auta volí ojeté v 62 procentech případů, v Evropě je to 54 procent. Nejvyšší podíl aut Čechů, 94 procent, má spalovací motor. V Evropě má spalovací motor průměrně 88 procent aut.

V Česku je také ze všech zkoumaných zemí nejmenší podíl domácností, které vlastní alespoň jeden automobil. V EU je to podle průzkumu průměrně 87 procent domácností, v Česku 76 procent. V dalších zemích se podíl pohybuje mezi 85 až 97 procenty. Možnost využití firemního automobilu má v Česku devět procent respondentů, stejně jako v Evropě.