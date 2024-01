Průzkum: Korespondenční volbě ze zahraničí je nakloněna téměř polovina Čechů

Korespondenční volbě, tedy příležitosti, aby lidé v zahraničí mohli volit poštou, je nakloněná téměř polovina Čechů. Vyplývá to z aktuálního bleskového průzkumu agentury STEM/MARK. O něco více jí jsou nakloněny ženy, více vzdělanější část obyvatelstva, spíše mladší ročníky než ty starší a o něco častěji také lidé ze středně velkých a velkých měst a voliči vládních stran, uvedli autoři průzkumu. Vládní návrh zákona na zavedení možnosti korespondenční volby nyní projednává Sněmovna. Nesouhlasí s ní opoziční hnutí ANO a SPD, mluví o možném ohrožení demokracie a rozporu s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné.

Se zavedením korespondenční volby pro Čechy v zahraničí souhlasilo 47 procent respondentů, 35 procent bylo proti a necelá pětina nedokázala odpovědět. Podle autorů průzkumu tak pravděpodobně nepovažují téma za důležité. Průzkumu se od 12. do 16. ledna zúčastnilo 513 lidí starších 18 let.

Mezi argumenty pro zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí zaznívá od respondentů především základní demokratické právo volit, zjednodušení či dostupnost a zvýšení celkové volební účasti. V argumentech proti nejčastěji zaznívala možnost manipulace výsledků, či to, že by lidé žijící v zahraničí neměli zasahovat do politiky a dění v ČR. "Celkově ale uváděli více konkrétních argumentů (v rámci svých otevřených odpovědí na otázku) zastánci korespondenční volby," uvedla agentura.