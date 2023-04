Průzkum: Nadváhu má v Česku třetina zaměstnanců, 27 procent je obézních

Zhruba třetina zaměstnanců firem v Česku má nadváhu a dalších 27 procent je obézních. Častěji jsou to muži než ženy a problém se netýká jen lidí, kteří mají sedavé zaměstnání, ale i pracovníků na výrobních a dělnických pozicích. Vyplynulo to ze statistiky společnosti Preventado, která se zabývá ochranou zdraví při práci a pracovala se vzorkem 17.000 zaměstnanců. Společnost v tiskové zprávě současně uvedla, že se u zaměstnanců s nadváhou setkává také se zdravotními potížemi, jako je vysoký tlak nebo cukrovka, přičemž se u nich zvyšuje riziko onemocnění. "Ve sledovaném vzorku zaměstnanců jsme zaznamenali, že u lidí s nadváhou či obezitou jsou častěji i vyšší hodnoty krevního tlaku či glykémie v krvi," uvedl expert na ochranu zdraví a spolumajitel Preventada Radim Pektor. S ohledem na to zaměstnancům doporučuje najít si i v práci například pár minut na protažení, které pomáhá k lepšímu soustředění a předchází zdravotním problémům. Český statistický úřad (ČSÚ) v únoru informoval, že celkem v Česku mělo loni obezitu 18 procent žen a 21 procent mužů. Zdravou váhu mají podle něj tři z deseti dospělých mužů a 43 procent žen. Mírnou nadváhu má 49 procent Čechů a 36 procent Češek. Třetina Čechů a 38 procent Češek ve volném čase nesportuje a jinak se nehýbe buď vůbec, nebo jen zřídka, uvedli statistici.