Průzkum: Pětina lidí by chtěla investovat do nemovitostí v zahraničí

Více než třetina investujících Čechů vkládá své peníze do nemovitostí. Pětina by potom ráda investovala do nemovitostí v zahraničí. Důvodem je často přijatelnější pořizovací cena domů a bytů, než jaká je v ČR. Tři pětiny dotázaných, kteří nevylučují nákup nemovitosti v zahraničí, by o ní uvažovaly ale také v případě, že by se v ČR zhoršila bezpečnostní situace. Od nákupu zahraniční nemovitosti odrazuje možné kupce neznalost místních zákonů, vzdálenost a jazyková bariéra. Vyplývá to z průzkumu finančně-realitní firmy Broker Consulting, který vypracovala v květnu výzkumná společnost Ipsos a kterého se zúčastnilo 1032 lidí. Nejvyhledávanějšími lokalitami pro ty, kteří zvažují nákup nemovitosti v zahraničí, jsou Španělsko, Chorvatsko, Itálie a Bali.

Pro 86 procent zájemců o nemovitosti má rozhodující vliv pro nákup v zahraničí bezpečnost dané lokality. Jako důvod pro pořízení nemovitosti v zahraničí uvedlo 59 procent zájemců to, aby mohli získat statut rezidenta cizí země v případě ohrožení bezpečnosti Česka. Momentálně by ale polovina investorů nemovitost stále koupila za účelem dlouhodobého pronájmu, zatímco jako pojistku pro únik z ohrožené země by ho využilo devět procent lidí, uvedli autoři průzkumu. Většina českých investorů podle nich považuje za bezpečnou téměř celou Evropu, vyjma východní.

Ve Španělsku by nejraději koupila nemovitost čtvrtina dotázaných zájemců, v Chorvatsku 11 procent a sedm procent v Itálii, tedy stejně jako na Bali. Jako důvod pro koupi nemovitosti v těchto zemích uvedla téměř polovina blízkost moře a pláží, památky a historii, 40 procent láká dostupná cena nemovitosti a také místní životní styl.