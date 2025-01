Průzkum: Přes 80 pct Čechů míní, že jsou lidé posuzování stereotypně podle věku

Více než 80 procent Čechů připouští, že jsou lidé v ČR posuzování stereotypně podle věku. Nejvíce se setkává s předsudky související s věkem mladá generace ve věku 18 až 29 let, ale i starší generace ve věku 50 až 65 let. Vyplývá to z průzkumu, který agentura Ipsos uskutečnila mezi tisícovkou respondentů pro Českou spořitelnu. Ta jej dnes představila novinářům.

S předsudky spojenými s věkem se mladá i starší generace setkávají nejčastěji v zaměstnání nebo při hledání práce. Mladí vnímají stereotypy také ve škole a při pořizování bydlení, staří naopak ve vztahu k technologiím.

Zároveň je to mladá generace, která nejčastěji připouští, že si sami na někoho udělali názor jen podle věku. Opět typicky v práci, v mezilidských vztazích nebo v rodině. Podle třetiny lidí by se posuzování podle věku měl snažit každý sám potlačit. Čtvrtina uvedla, že je to pro ně přirozené lidské chování, pro podobně velkou skupinu je to pro každého osobní věc a pro necelou pětinu je stereotypní posuzování podle věku něčím, proti čemu je potřeba ve společnosti bojovat.