Průzkum: Většina Čechů neví, k čemu slouží takzvaná re-use centra

Většina Čechů neví, k čemu slouží takzvaná re-use centra, tedy místa, kam mohou lidé odevzdat drobnější, stále funkční předměty z domácnosti, které už nevyužívají. Osobně je navštívilo jen sedm procent respondentů. Málo také obnovují staré věci. Vyplývá to z průzkumu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který se uskutečnil v projektu Chytře a udržitelně ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (UK). Průzkumu, který odborníci společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) v Praze představili novinářům, se zúčastnilo 1100 respondentů. Většina lidí podle odborníků nezná pojem "upcycle", tedy opětovné využívání různých věcí a materiálů, které by se jinak vyhodily nebo zchátraly. Asi 71 procent dotázaných uvedlo, že nikdy nic takto opětovně nevyužili. Čtvrtina z nich by to někdy ráda zkusila. Ti, kteří s tím mají nějakou zkušenost, nejčastěji obnovují oblečení a nábytek. Rozbité věci Češi podle odborníků neopravují - opraváři podle Čechů chybí, anebo se oprava finančně nevyplatí. Až 40 procent lidí si kupuje nové oblečení pouze pro radost, ukázal průzkum. Asi třetina lidí si pořizuje oblečení ve fast fashion řetězcích.