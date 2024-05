Průzkum: Zákaz prodeje energetických nápojů dětem má mezi lidmi podporu

Více než tři čtvrtiny Čechů souhlasí se zákazem prodeje energetických nápojů dětem a mladistvým. Vyplývá to z dubnového on-line průzkumu agentury NMS Market Research. S omezením více souhlasí ženy, méně lidé do 34 let. Zákaz prosazují někteří poslanci, legislativní návrh ale zatím nepředložili.

Nejnižší podporu má zákaz prodeje energetických nápojů u lidí ve věku 18 až 34 let, přesto dosahuje dvou třetin. Asi 83 procent lidí v Česku se také domnívá, že reklama na energetické nápoje by neměla cílit na děti a mladistvé a stát by ji měl regulovat.

Podle české části mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků a školaček HBSC, která sbírala data v roce 2022, pije energetické nápoje nejméně dvakrát týdně pětina dětí ve věku 11 až 15 let. Odborníci častější konzumaci nápojů, jejichž hlavní složkou je cukr či jiné sladidlo a kofein, spojují s různými zdravotními potížemi, jako jsou bolesti hlavy, depresivní stavy nebo nižší životní spokojenost. V jedné plechovce energetického nápoje je zhruba stejně kofeinu jako ve čtyřech šálcích kávy, což může způsobovat i zdravotní potíže nebo problémy se spánkem.