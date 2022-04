Psycholog: Mladší ukrajinští žáci můžou zvládnout češtinu za rok

Rychlost osvojení češtiny ukrajinskými dětmi bude podle psychologa Filipa Smolíka z Akademie věd ČR záviset na věku i schopnostech jednotlivců. Děti ve školce nebo na prvním stupni by s naučením jazyka neměly mít velký problém, u starších to bude individuální. Smolík to řekl v rozhovoru, který dnes ČTK poskytla mluvčí akademie Markéta Růžičková. U dětí na prvním stupni může podle Smolíka stačit k adaptaci jazyka asi rok. Setrvání ukrajinských uprchlíků v Česku by považoval za přínos.

Nejdůležitější je podle něj to, aby se Ukrajinci dokázali domluvit česky. Jejich výuka by se podle něj neměla zaměřovat tolik na pravopis, ale spíš na komunikaci a porozumění. Podotkl, že i když je ukrajinština příbuzná češtině, nejsou si jazyky tak blízké, aby se s nimi lidé domluvili bez problémů. Překonat jazykovou bariéru tak může pomoct i všeobecná rozšířenost anglických slovíček, podpora asistentů ve školách nebo účast dětí na táborech a doučování, míní psycholog.