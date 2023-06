Rakušan jednal v Chorvatsku o českých policistech, navštívil i krajany

Vstup Chorvatska do schengenu, situace na západobalkánské migrační trase, hlídky českých policistů v Chorvatsku a návštěva českých krajanů. To byly hlavní body návštěvy ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) v Chorvatsku. Za vstup Chorvatska do schengenu, který byl jedním z velkých úspěchů českého předsednictví v Radě EU, obdržel Rakušan od tamního ministra vnitra Davora Božinoviće Řád knížete Trpimira. „Během našeho předsednictví jsme dělali maximum pro to, aby se Chorvatsko stalo součástí schengenu. Mám velkou radost, že se to podařilo a že turisté už letos mohou naplno využít benefity, které členství v schengenu nabízí,“ uvedl Rakušan. Se svým protějškem hovořil také o hlídkách českých policistů, kteří v Chorvatsku působí během letní turistické sezony. Ani letos tomu nebude jinak, na žádost chorvatské strany vyrazí k Jadranu osm českých policistů, kteří budou působit v oblastech Omiš, Šibenik a Vodice. Podle Božinoviće Chorvatsko letos očekává příjezd více než milionu českých turistů. Ministr Rakušan také navštívil české krajany v Českém domě T. G. Masaryka v Rijece a setkal se s poslancem chorvatského parlamentu za českou a slovenskou menšinu Vladimírem Bílkem.