Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu nového úseku dálnice D6 u Hořoviček na Rakovnicku. V regionu je tak nyní rozestavěno 21 kilometrů této dálnice včetně částí u Krupé a Hořesedel. Všechny úseky D6 až do Karlových Varů by měly být hotové nejpozději v roce 2028, řekl při zahájení stavby ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Dálniční úsek u Hořoviček je poslední ze středočeských úseků. Jeho přibližně pět kilometrů bude stát 1,5 miliardy korun bez DPH, část nákladů pokryjí evropské dotace. Řidiči by po něm měli poprvé projet na konci listopadu 2025. Na středočeskou část naváže jediný úsek v Ústeckém kraji, a to mezi Petrohradem a Lubencem. Jeho stavbu chce ŘSD spustit na přelomu letošního a příštího roku. "Všechny místní obyvatele bych chtěl také ubezpečit, že kaplička blahoslaveného císaře Karla, která se nachází v trase dálnice, bude zachována a dojde pouze k jejímu posunutí," uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl. Pak bude ještě třeba dokončit čtyři úseky v Karlovarském kraji.