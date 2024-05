Řehka: Nové technologie je třeba používat a pracovat s riziky, které přinášejí

Nové technologie je potřeba využívat a zároveň pracovat s riziky, které přinášejí, řekl na konferenci o kyberbezpečnosti IS2 náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. Je podle něj normální, že technologie přinášejí rizika a otevírají dveře hrozbám. Zároveň je podle něj potřeba bezpečnostní rizika minimalizovat, pracovat s nimi a přizpůsobit se. Digitalizace je dnes podle Řehky základem všeho, vytváří příležitosti i zranitelnosti. Technologie jsou důležité a přelomové i ve vojenství, vývoj obrany závisí i na vývoji technologií, poznamenal šéf armády. Podobně jako měl na válčení vliv rozvoj železnice či telegrafu, dnes společnost podle Řehky zažívá stejný milník. "Ten, kdo to uchopí rychleji a správně, kdo to dokáže správně aplikovat, získá obrovskou výhodu nejen ve vojenství, ale i v ekonomice a ve všem ostatním," řekl. Jak česká společnost reaguje na aktuální situaci, kdy je v Evropě válka, podle Řehky rozhoduje o tom, v jakém světě bude žít. "Rýsuje se tady nová bezpečnostní architektura," řekl. Ze situace by si podle něj Česko mělo odnést lekci o nebezpečnosti strategických závislostí. Nejde přitom jen o energetiku, ale i o IT nebo bezpečnost dodavatelských řetězců.