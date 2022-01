Rekordně teplý Nový rok - 15,7 stupně Celsia

V Česku dnes meteorologové naměřili dosud nejvyšší novoroční teplotu, 15,7 stupně Celsia v Kopistech na Mostecku překonalo dosavadní rekord 14,5 stupně z Valašského Meziříčí z roku 1936. Maximum pro dnešní den ukázal teploměr na víc než třech čtvrtinách stanic, které měří 30 a více let. Velmi teplá byla také silvestrovská noc, na víc než polovině stanic padly rekordy pro celý leden. ČTK to řekla pracovnice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petra Sýkorová. Už silvestr byl nejteplejší téměř za 90 let.