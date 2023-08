Roste počet dětí na základních školách, hlavně kvůli dětem z Ukrajiny

Na základních školách stoupá počet žáků. Ukazují to data Českého statistického úřadu, která vychází z posledního školního roku. Je to hlavně díky přijímání ukrajinských dětí. Meziročně bylo žáků víc o 4 a půl procenta. To je nejvyšší nárůst od roku 1996, kdy byla obnovená devítiletá povinná školní docházka, vysvětluje Vendula Kašparová ze statistického úřadu. Dlouhodobě taky stoupá zájem o studium na soukromých základních školách.