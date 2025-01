Senát: Péče v dětských domovech se má ze zákona přiblížit rodinnému životu

Péče o děti v dětských domovech se má do budoucna co nejvíce blížit obvyklému rodinnému životu. Stanovit to má novela o výkonu ústavní výchovy, kterou dnes Senát schválil. Novela počítá s tím, že zřizovatelé dětských domovů by také měli dávat přednost poskytování služeb v běžných bytech a domech před ústavy, k čemuž nynější právní úprava nevytváří podle předkladatelů podmínky. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Zkušenosti z takových dětských domovů podle zdůvodnění ukazují, že se děti zklidní, mají více soukromí a bližší vztah s vychovateli a jsou samostatnější a zodpovědnější. V takových komunitách žije podle předloňských údajů 12 procent dětí v dětských domovech.

Drtivá většina dětí bez rodičů vyrůstá v původních budovách zařízení se třemi až pěti skupinami, což představuje 20 až 30 dětí. Dětské domovy se potýkají s komplikovanými procesy v soudních rozhodnutích, s nedostatečnými zdroji na podporu psychologů a specialistů, se zvýšenou agresivitou dětí, s nedostatečnou ochranou učitelů a s byrokracií.