Senát rozhodne o přísnějším vymezení znásilnění

Přísnější vymezení znásilnění ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk bude patřit k nejsledovanějším bodům dnešní schůze Senátu. Očekává se, že horní parlamentní komora změnu schválí tak, jak jí to doporučily její výbory. Znásilnění vymezuje novela trestního zákoníku pojetím, že "ne znamená ne". Nesouhlas by oběť nemusela projevit pouze slovem, postačilo by gesto, pláč nebo zaujetí obranné pozice. Návrh počítá také s bezbranností oběti, kdy není schopná projevit nebo utvářet svou vůli z určitého objektivního důvodu, třeba kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání a zdravotnímu postižení.