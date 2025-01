Senát schválil smlouvu ČR s Vatikánem, žádost o její ústavní přezkum odmítl

Senát schválil ratifikaci smlouvy mezi ČR a Vatikánem. Rozhodl o tom navzdory výhradám kritiků pasáží smlouvy o zpovědním tajemství a jeho nositelích. Jejich žádost o předběžný soudní přezkum souladu smlouvy s ústavním pořádkem odmítl. Souhlas s potvrzením smlouvy dnes po více než tříhodinové debatě vyjádřilo 52 ze 73 přítomných senátorů, přičemž jednotně pro byli jen členové lidovecké frakce. Aby se smlouva stala závaznou, musí ji ještě schválit Sněmovna a podepsat prezident.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (dříve Piráti) ujišťoval senátory o tom, že smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem neboli konkordát nepřekračuje meze českého právního řádu a je v souladu s ústavním pořádkem. Připomněl, že Česko je jednou z posledních evropských zemí s katolickou tradicí, která dosud nemá vztahy s Vatikánem upravené dohodou.

Proti schválení smlouvy se opakovaně postavily oběti sexuálního zneužívání v církvi, a to kvůli formulaci o zpovědním tajemství. Dohoda uvádí, že Česko zpovědní tajemství uznává a že pastorační pracovníci mají právo obdobné zpovědnímu tajemství "za podmínek stanovených zákonem". Kritici tvrdí, že pastoračním pracovníkem by mohl být kdokoli, koho tak představitelé církve označí. Termín "pastorační pracovníci" byl podle ministerstva zahraničí do smlouvy vložen kvůli tomu, že Vatikán pojem duchovní nepoužívá a že může být použit pro všechny církve. Česko nepokládá podle ministerstva zpovědní tajemství za nedotknutelné tak, aby bylo výjimkou z postihu nepřekažení nebo neoznámení trestného činu.