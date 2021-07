Senátní výbor chce zvýšit podporu občanské společnosti na Kubě

Vláda by podle senátního zahraničního výboru měla v reakci na násilné potlačování protivládních protestů na Kubě zvýšit podporu tamní občanské společnosti a přimět k akci i Evropskou unii. Výbor to dnes kabinetu doporučil v souvislosti masovými demonstracemi proti kubánskému autoritářskému režimu, při nichž v pondělí zemřel jeden z protestujících. Novinářům to řekl předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý).

"Kubánský režim v rozporu s mezinárodními závazky drží politické vězně a porušuje základní práva a svobody," konstatoval výbor. Česko by podle výboru mělo být s ohledem na zkušenosti s komunistickou nadvládou solidární se zeměmi s podobným údělem. O budoucnosti Kuby mohou rozhodnout její občané pouze ve svobodných volbách, dodal Fischer.