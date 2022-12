Situace v úřadech práce se vyřeší a zlepší v prvním čtvrtletí, řekl Jurečka

Situace v úřadech práce se vyřeší a zlepší v prvním čtvrtletí příštího roku. Na dnešní konferenci Svazu měst a obcí to řekl ministr práce a životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Úřady práce sklízejí kritiku za opožďování výplaty dávek. Někteří zástupci radnic si dnes stěžovali na to, že obyvatelé v jejich obcích a městech na příspěvek na bydlení čekají i několik měsíců.

"Uznávám, že v Praze jsme pod velkou zátěží a nestíháme vše vyřizovat v zákonných lhůtách. Ve většině regionů do 30 dnů žádosti odbavujeme," uvedl ministr. V úřadech práce je asi 12.000 míst. Podle Jurečky dlouhodobě chybí kolem 450 pracovníků. Úřady v posledních měsících čelí náporu. Žadatelů o podporu přibylo kvůli zdražování. Úředníci vyřizují i dávky pro uprchlíky a jejich zaměstnávání. Na starosti mají také nové příspěvky jako 5000 korun na dítě.

O situaci v úřadech jednal tento týden sněmovní sociální výbor. Vyzval ministra, aby s generálním ředitelem úřadu Viktorem Najmonem okamžitě zajistili rychlé poskytování dávek a zaměřili se i na zvýšení platů. Někteří zástupci obcí si stěžovali na to, že lidé čekají na dávky i několik měsíců. "Agenda z Brna se převedla do Blanska, protože úřad nestíhá. Lidé nemají ale šanci za tři či čtyři měsíce (čekání na peníze od státu) vyžít. Všude se jen říká, že je to jednoduché a on-line, ale není to pravda," řekla místostarostka Ochozu u Brna Alena Pírková.