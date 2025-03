Sněmovna asi schválí zařazení Křivoklátska mezi národní parky, nejspíš ale s úpravami

Sněmovna nejspíš schválí vyhlášení nového Národního parku Křivoklátsko a to navzdory protestům opozice i většiny místních obyvatel. Návrh je součástí novely o ochraně přírody, kterou Sněmovně doporučil přijmout její hospodářský výbor a to beze změn. Bezpečnostní výbor nyní návrh musí projednat do konce dubna, zvažuje úpravu protipožárních opatření v národních parcích. S návrhem souhlasil i výbor pro životní prostředí, doporučil ale upravit povolené nebo zakázané činnosti v parcích včetně stavebních.

Křivoklátsko by se tak podle novely mělo od příštího roku stát pátým národním parkem v Česku, podle odpůrců by mělo zůstat jen chráněnou krajinnou oblastí. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vznik parku obhajoval tím, že změna nijak výrazně neovlivní život místních obyvatel a obce v oblasti tím získají snazší přístup k evropským i národním dotacím. Podle ministerstva vyhlášení parku nijak neomezí vstup do lesů a sběr lesních plodů. Hladík podotkl, že 99 procent pozemků v parku je ve vlastnictví státu a že na jeho území není ani jedna obec nebo zastavěné území.