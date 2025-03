Sněmovna podpořila navrhovaný zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 15 let

Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole navrhovaný zákaz prodeje a podávání energetických nápojů dětem mladším 15 let. Prodej prostřednictvím automatů a internetu by byl možný jen za podmínky ověření věku kupujících. Omezení, která se týkají například také reklamy, mají být podle poslanecké novely zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek obdobná jako u alkoholu nebo cigaret. Předloha vyvolala debatu. Odolala návrhu Karla Haase (ODS) na zamítnutí a zamířila k posouzení do zdravotnického a školského výboru a do komise pro rodinu.

Energetické nápoje by se podle novely vůbec nesměly prodávat ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí a na akcích určených dětem do 15 let. Ministerstvo zdravotnictví by mohlo vydat vyhlášku, kterou by určilo požadavky na složení, označování a vzhled obalů energetických nápojů. Reklama na tyto nápoje by nesměla mířit na děti a nesměla by nabádat k jejich nestřídmé konzumaci a vytvářet dojem, že jejich pití přispívá ke společenskému úspěchu nebo k řešení osobních problémů či má léčivé účinky.

Proti záměru omezení prodeje energetický nápojů se už dřív postavil Svaz výrobců nealkoholických nápojů. Odmítl mimo jiné přirovnání těchto nápojů k návykovým látkám jako nevědecké a nepřijatelné. Podle svazu by byla vhodnější osvěta a edukace dětí. Pokud se energetické nápoje pijí v přiměřeném množství a lidé respektují upozornění na obalu, jejich konzumace je bezpečná, uvedl svaz.