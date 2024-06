Sněmovna rozšířila možnost seznamovat se s utajovanými informacemi z ciziny

S utajovanými informacemi, které pocházejí ze zahraničních států nebo mezinárodních organizací, by se mohli při splnění zákonných podmínek seznámit nejen členové vlády, ale všichni členové Parlamentu. Sněmovna to schválila v rámci vládní novely o utajovaných informacích. Na kompromisní úpravě se dohodli zástupci opozice a koalice. Doplnění vládní předlohy si vyžádali opoziční poslanci. Vadilo jim, že by mohli být vládní novelou v přístupu k informacím "cizí moci" znevýhodněni v porovnání se členy kabinetu, kteří mohou být zároveň členy jedné z parlamentních komor. Novela stanoví, že budou muset být předem informováni o právech a povinnostech v oblasti ochrany utajovaných informací cizí moci. Novela má od příštího roku především zpřesnit definici utajované informace či omezit administrativu týkající se osvědčení a dokladů o bezpečnostní způsobilosti.