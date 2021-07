Špotáková ovládla Diamantovou ligu v Monaku, hodila letos nejdál 63,08

Oštěpařka Barbora Špotáková zvítězila na atletickém mítinku Diamantové ligy v Monaku díky svému nejlepšímu výkonu v letošní sezoně 63,08 metru, který předvedla v tříčlenném superfinále. Její soupeřky Maria Andrejczyková a Němka Christin Hussongová, které měly po pěti pokusech na kontě lepší výkony, za světovou rekordmankou v rozhodující sérii zaostaly o více než pět metrů.

Dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková, která nedávno oslavila 40. narozeniny, ovládla monacký mítink už popáté. V soutěži měla jen dva platné pokusy, v úvodní sérii hodila 60,68 metru. Dva hody vynechala. Pochvalovala si, že před olympijskými hrami v Tokiu jí přichází forma. "Každým dnem je to lepší. Na začátku sezony mi to nešlo, ale začala jsem si věřit a přichází to v pravý čas. Dám si krátké soustředění doma a pak vyrazím do Tokia. Pak už budu jen odpočívat, protože jsem starší a potřebuju odpočívat víc než mladší holky." Další česká oštěpařka Nikola Ogrodníková nepotvrdila roli české jedničky poslední doby a skončila výkonem 56,87 metru na šestém místě.