Stanjura: Je už třeba rozhodnout o zdanění vína, změna by platila od roku 2025

O zdanění tichého vína by už vláda měla rozhodnout, má pro to všechny podklady. V televizi CNN Prima News to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle ministra nemají smysl další jednání meziresortní komise k tomuto tématu. Stanjura je pro uvalení spotřební daně na tiché víno, které se nyní jako jediný typ alkoholického nápoje v Česku nedaní. Pokud vláda zdanění schválí, platilo by od začátku roku 2025.

"Podle mě všechno, co jsme potřebovali k tomu rozhodnutí, jsme dostali," řekl Stanjura. "Navrhuji, abychom rozhodli, politicky. Abychom neměli další a další jednání pracovních komisí," dodal. Ministr financí se zdaněním tichého vína souhlasí. "Hlavní argument je, že minimálně dvě třetiny této daňové úlevy končí u jiných než českých daňových poplatníků," uvedl. "Zatím jsem neuspěl v té debatě a zůstal jsem v menšině," doplnil. Jak dopadne jednání kabinetu o dani na víno, se podle něj nedá odhadnout.

O možnosti zavést v Česku spotřební daň na takzvané tiché víno se hovořilo opakovaně, ale vždy to vyvolalo silný odpor domácích vinařů. Stejně tomu bylo i loni na jaře, kdy zdanění tichého vína doporučila vládě jako jednu z možností pro zlepšení stavu veřejných financí Národní ekonomická rada vlády (NERV). Svaz vinařů i Vinařská unie proti tomu protestovaly zejména argumentem, že stejnou úlevu mají vína v okolních zemích, a po zavedení spotřební daně tak přestanou být místní vinaři konkurenceschopní.