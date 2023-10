Staroměstské náměstí v Praze letos ozdobí vánoční strom z Libereckého kraje

Smrk na vánočních trzích na pražském Staroměstském náměstí bude letos pocházet z Libereckého kraje. Ze zhruba 40 tipů od veřejnosti ho vybrala společnost Taiko, která trhy organizuje. ČTK to řekla její mluvčí Hana Tietze. Rozsvítit by se měl v sobotu 2. prosince, kdy také začnou trhy. Zhruba 27 metrů vysoký a 56 let starý smrk ztepilý roste na soukromém pozemku nedaleko obce Mimoň a do soutěže ho přihlásil majitel pozemku z obavy, že by mohl spadnout na chalupu, ke které je nakloněný. Odborníci by měli strom pokácet v sobotu 25. listopadu. „Splňuje všechny parametry a věřím, že během adventu bude nejen ozdobou, ale i zpříjemněním tohoto krásného předvánočního času v centru Prahy,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Organizátoři už mají také živý strom pro trhy na Václavském náměstí, který pochází z Královéhradeckého kraje.