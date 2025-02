Stát vyplatil loni příspěvky na bydlení za 20 miliard korun, nejvíc v historii

Stát poskytl loni příspěvky na bydlení za téměř 20,3 miliardy korun. Dávku v prosinci dostalo 285.900 domácností. Roční výdaje i prosincový počet příjemců jsou tak zatím nejvyšší. Za poslední dva roky se vydaná suma víc než zdvojnásobila, příjemců přibylo o čtvrtinu. Vyplývá to z měsíčních zpráv ministerstva práce o vyplácení dávek. Za vyšším počtem domácností a větší vyplacenou částkou je růst nákladů na bydlení a pomalé navyšování výdělků, ale i zvýšení podpory a zjednodušení jejího vyřizování v minulých letech. Příspěvek mohou získat domácnosti, které za bydlení utratí přes 30 procent čistého příjmu. Od července by ho a další tři dávky měla podle plánu nahradit jediná podpora. Výdaje na příspěvek na bydlení se loni meziročně zvedly o 14 procent. Proti roku 2022 byly pak vyšší téměř 2.4násobně.

Za postupným růstem počtu příjemců a výdajů v posledních letech bylo vedle prudkého růstu cen energií i pomalé navyšování výdělků, úprava dávek či zjednodušení žádostí, jejich podávání on-line a snadnější vyřizování. Vláda změnila a posunula normativy, takže se příspěvky zvedly, a to hlavně malým domácnostem. Podporu je možné získat i do podnájmů či rekreačních objektů. Zmírnily se podmínky pro žadatele v Praze. Dřív za bydlení museli utratit minimálně 35 procent příjmu, teď je to 30 procent jako u ostatních.