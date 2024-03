Stavba dalšího úseku D3 začne nejspíš v létě, oddálila ji stížnost k ÚOHS

Stavba nového úseku dálnice D3 Kaplice nádraží – Nažidla začne možná letos v létě. Zahájení stavby podle mluvčího státního Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla zdržuje stížnost jednoho z účastníků tendru k antimonopolnímu úřadu. Původně totiž ŘSD uvádělo, že stavba začne ještě koncem roku 2023. ŘSD dostalo na stavbu dálnice čtyři nabídky. Nejvýhodnější nabídku za 4,29 miliardy korun podalo sdružení firem MI Roads – Doprastav a Duna Aszfalt Zártkörüen Müküdo Részvénytársaság. Právě jejich stížnost ještě před koncem tendru oddálila uzavření smlouvy s vítězným sdružením.

Podle Rýdla byla jejich nabídka nedostačující a příliš levná oproti tomu, co ŘSD očekávalo. MI Roads se ale obrátilo na ÚOHS, který pozastavil možnost uzavření smlouvy s dodavatelem. Pokud se však neobjeví žádné další stížnosti na tendr, bude stavba povolena a mohla by začít v létě. Úsek mezi Nažidly a Kaplicí, je totiž poslední částí D3 na které se ještě nezačalo stavět. Dálnice by v konečné podobě měla spojovat Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskou hranicí.