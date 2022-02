SÚJB připravil pokyny pro případ použití jaderných zbraní, pravděpodobnost ale považuje za mizivou

Státní úřad pro jadernou bezpečnost připravil pro případ použití jaderných zbraní pokyny pro obyvatele Česka. „I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní, doporučuje SÚJB veřejnosti postup pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem,“ vysvětluje na svých stránkách SÚJB. Lidé by si měli zjistit, kde se v jejich okolí nacházejí bezpečná útočiště nebo kryty civilní ochrany, radí úřad a uvádí webovou adresu s kompletním seznamem stálých úkrytů v ČR. Dále by lidé měli mít připravené evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, oblečením a doklady a domluvit se s blízkými na systému náhradní komunikace, kdyby nefungovaly mobilní sítě. „V případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci. Po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu. Při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek. Po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení,“ popisuje úřad.