V Brně odhalili památník siláku Frantu Kocourkovi

V Brně-Řečkovicích dnes pamětníci odhalili dvoumetrový památník známému brněnskému silákovi a recesistovi Frantu Kocourkovi. Kocourek zemřel před 30 lety, 7. července 1991. Bylo mu 44 let. Na brněnského "gladiátora" přišla zavzpomínat jeho rodina i přátelé. Pamětníci stále vzpomínají na to, co vše rodák z Řečkovic dokázal, ať už díky svalům, nebo smyslu pro humor.

Mezi vyhlášené výkony patřilo tažení železničního vagónu v zubech nebo rozbíjení balvanu na prsou, přičemž visel jen za paty a hlavu. Jindy zase Kocourek ležel na fakírské desce, na prsou měl kovadlinu a do té těžkým kladivem bušil jeho partner. K vrcholům patřilo číslo, při němž se Kocourek ležící pod dřevěnou deskou nechával přejet osobním automobilem.

Památník je počinem jeho tehdejšího asistenta Františka Kocmana a architekta Zdeňka Sendlera. Na siláka Kocourka přišel zavzpomínat i jeho kamarád, herec Miroslav Donutil.