V Česku panuje zimní počasí, v týdnu bude mrznout i sněžit

Česko čeká tento týden zimní počasí, bude mrznout i sněžit. Maximální teploty se v týdnu budou pohybovat kolem nuly, noční minimální teploty většinou kolem minus čtyř stupňů Celsia. Při malé oblačnosti a sněhové pokrývce pak budou teploty klesat ještě níž. Na svém facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V týdenní předpovědi meteorologové upozorňují na to, že v noci a ráno se může ojediněle tvořit náledí nebo zmrazky. Ke konci týdne se oteplí, na začátku příštího týdne by v Čechách mohlo být až šest stupňů Celsia. Podle meteorologů se teploty pohybují jen lehce pod dlouhodobými normály pro toto období.