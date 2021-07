V Mariánských Lázních začal šestý ročník Marienbad Film Festivalu. Akce zaměřená především na experimentální a nezávislou filmovou tvorbu, ale i filmovou klasiku, potrvá do 11. července. Kromě promítání filmů přináší do lázeňského města i řadu doprovodných akcí. Páteří programu bude opět sekce Forum Marienbad. "Ačkoliv jsme letos vypsali open call na poslední chvíli, přihlásil se nám rekordní počet filmů. Z celkových 176 jsme do programu Marienbadu zařadili 12 českých a devět zahraničních projektů. Promítneme snímky od německých, řeckých, amerických nebo španělských tvůrců,” sdělil dramaturg sekce Tomáš Vobořil. Marienbad Film Festival vytváří platformu pro poctu klasickému filmu a klasické filmové technologii.