V pondělí přibylo skoro 500 nakažených koronavirem, o čtvrtinu víc než před týdnem

V Česku v pondělí přibylo 493 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. To je o čtvrtinu víc než před týdnem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Nejvíc nakažených dál zůstává na Karlovarsku a Písecku. Roste také počet hospitalizovaných, v nemocnicích je teď 139 pacientů - to je v mezitýdenním srovnání o 48 víc. Naopak reprodukční číslo R, které odráží míru šíření nákazy, znovu mírně kleslo - aktuálně je na hodnotě 1,17.