V posledních čtrnácti dnech není v Česku žádné podezření na úmrtí v souvislosti s vakcínou

Státní ústav pro kontrolu léčiv už druhý týden po sobě neeviduje žádné podezření na úmrtí v souvislosti s vakcínou proti covidu-19. Z víc než 10-ti milionů 190-ti tisíc dávek očkovací látky doposud existuje jen 94 podezření. Vyplývá to ze zprávy, kterou Ústav pravidelně vydává. Nežádoucí účinky, které by mohly souviset s očkováním proti koronaviru, v posledních sedmi dnech nahlásilo zhruba 250 obyvatel - nejčastěji jsou to reakce jako horečka, zimnice, únava nebo příznaky chřipky.