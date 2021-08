V Praze přistálo evakuační letadlo z Kábulu s 87 pasažéry. Do Afghánistánu míří třetí letoun

Na pražském letišti v Kbelích přistál druhý evakuační letoun z Kábulu. Přivezl 87 pasažérů. Jsou mezi nimi Češi, Afghánci i dva Poláci. Na palubě byli podle ministrů obrany Lubomíra Metnara (za ANO) a zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) i velvyslanec Jiří Baloun, vojáci a místní spolupracovníci s rodinami. Letadlo mělo na cestě do Prahy mezipřistání v ázerbájdžánském Baku kvůli tankování paliva.

O dalším postupu včetně možného nasazení třetího letu bude ve středu jednat krizový štáb ministerstva zahraničí, a to i na základě bezpečnostní situace na kábulském letišti. Krizový štáb bude jednat i o osudu evakuovaných Afghánců. "Naši vojáci zasluhují úctu a poděkování. Šli za hranici svých možností, aby na palubu speciálu dostali co nejvíce lidí," uvedl ministr obrany. Českým diplomatům a vojákům poděkoval i ministr zahraničí.

"Po všech náročných jednáních krizového štábu se mi ohromně ulevilo, když letadlo konečně vzlétlo," poznamenal Kulhánek. "Kvůli přítomnosti Tálibánu na letišti bylo opravdu nadmíru komplikované dostat všechny vytipované na letiště a také na palubu letadla," dodal. Podmínky v Kábulu označil za extrémně vyhrocené. Podotkl, že podle původních předpokladů měl být čas na evakuaci do konce září, v sobotu odhady mluvily o konci srpna a nakonec Tálibán obsadil Kábul v pondělí. "Nikdo na takový vývoj nebyl připraven," dodal.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům v Brně řekl, že evakuované Afghánce čeká deset dnů karantény. "Během té doby budeme řešit jejich povolení k pobytu," uvedl. Podle Babiše je možné, že zvolí cestu za rodinami, které mají ve Francii či jinde v Evropě. Afghánci podle premiéra získají víza a během karantény budou také očkováni. Všichni budou po první dny ubytováni na jednom místě, kde, nechtěl stejně jako Hamáček upřesnit.

Dnes v noci odletěl z Prahy do Afghánistánu vojenský evakuační letoun. Podle údajů z leteckého radaru stroj po necelých čtyřech hodinách letu přistál v ázerbájdžánském Baku, odkud ráno odletěl směrem do Afghánistánu. V předchozích dvou letech evakuační speciál dopravil do Česka 133 lidí.