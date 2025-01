V zemědělství v ČR chybí přes 10.000 lidí, odborné školy lákají na moderní technologie

V českém zemědělství schází kolem 8000 až 10.000 pracovníků. Přilákat více lidí by podle vedení resortu mohli nové technologie a inovace. S moderní technikou by měli pracovat už studenti středních zemědělských škol. Ministerstvo proto každoročně vypisuje programy na podporu zemědělského školství, letos podobně jako loni rozdělí mezi 48 škol 70 milionů korun. Školy pak za tyto prostředky nakupují například drony nebo autonomní vozidla. Novinářům to při návštěvě zemědělské školy v Čáslavi sdělil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

"Chceme jít cestou přesného, tedy precizního zemědělství. Účelem některých strojů je získávání dat pro aplikace. To jsou třeba drony s multispektrální kamerou, přístroj, který načítá vlastnosti půdy, nebo program, který využívá data ze satelitů," řekl ČTK ředitel školy Jaromír Horníček. Školu v Čáslavi navštěvuje 504 žáků a v posledních letech jich výrazně přibylo, takže si podle ředitele může vybírat studenty, kteří mají o obor skutečně zájem. "Už zdaleka neplatí, že zemědělství je o hnoji, vidlích a holinách, ale je to moderní obor, který se výrazným způsobem elektronizuje, digitalizuje, kde najdete nejmodernější technologie," řekl Výborný. Každý rok opustí zemědělské školy přes 3500 absolventů, do oboru však jde pracovat maximálně polovina.