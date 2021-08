Ve věku 90 let zemřel vědec a přeživší holokaustu Tomáš Radil

Ve věku 90 let dnes zemřel vědec, univerzitní profesor a přeživší holokaustu Tomáš Radil. O úmrtí informovala ČTK dcera Karolína Hoňková Radilová. Radil napsal několik knih, jež se věnovaly holokaustu a jeho internací ve vyhlazovacím táboru Osvětim. Zabýval se také vědeckou osvětou.

Podle serveru Paměť národa vyrůstal Radil v části Slovenska, která připadla Maďarsku a následovně ji zabrala německá vojska. Kvůli protižidovským opatřením zavedeným německou okupační správou byla rodina Tomáše Radila zajata a v červnu roku 1944 deportována do táboru v Osvětimi. Radil v táboře zůstal až do jeho osvobození v lednu roku 1945. Jeho zkušenosti v nacistickém táboře se staly námětem knihy Ve čtrnácti sám v Osvětimi, která vyšla v roce 2009 a byl přeložena do několika světových jazyků.