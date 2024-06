Vědci našli způsob, jak s pomocí AI spolehlivěji odhalit zubní kazy

Čeští experti vyvinuli automatizovanou technologii pro odhalování zubních kazů pomocí umělé inteligence. Výhodami je to, že je přesnější, než lidský zrak a rentgenový snímek, navíc dokáže lépe rozpoznat mezizubní kazy v zárodku. Informovalo o tom v tiskové zprávě České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), které se na projektu podílelo společně s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Využití by technologie mohla najít při zaučování studentů, zapojení do klinické praxe potrvá podle vědců déle.

Nový výzkum, publikovaný v časopise Clinical Oral Investigations, porovnával výkon automatické metody detekce zubního kazu s výkonem sedmi zubních lékařů, tří začátečníků a čtyř zkušených odborníků.

"Jejich úkolem bylo označit zubní kazy na stovce rentgenových snímků. Ve výsledku automatická metoda, která využívá hluboké učení, konzistentně překonávala nováčky a dosahovala podobných nebo lepších výsledků než i velmi zkušení zubní lékaři," uvedl vedoucí katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Kybic.