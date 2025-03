Velikonoční trhy v Praze začnou 5. dubna, nabídnou jarní a velikonoční sortiment

Velikonoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze letos začnou v sobotu 5. dubna a potrvají do neděle 27. dubna. ČTK to řekla Hana Tietze, mluvčí firmy Taiko, která trhy pořádá. Výzdoba obou tržišť se ponese v tradičním folklorním duchu, prodejní stánky nabídnou jarní a velikonoční sortiment. Na pódiu bude denně připraven doprovodný program. Staroměstskému náměstí bude i letos dominovat nazdobená bříza. Podruhé pořadatel použije zmodernizované stánky, kterým před vánočními trhy nechalo Taiko snížit střechy zhruba o půl metru. Cílem bylo umožnit lidem lepší rozhled po náměstí. Plast nahradily přírodní materiály - kov a plátno. Několik desítek prodejců nabídne na obou náměstích tradiční velikonoční sortiment. Půjde například o kraslice z několika různých materiálů, pomlázky a další výrobky z proutí, keramiku, textilní výrobky, velikonoční beránky, perníčky či mazance. Z teplého občerstvení to budou klobásy a pokrmy z masa. Součástí tržiště na Staroměstském náměstí bude i pódium, kde se každý den odehraje doprovodný program. Vystoupí taneční i pěvecké soubory a také folklorní uskupení z Česka i zahraničí.

Velikonoční trhy mohou Pražané i turisté navštívit také na dalších místech v metropoli.