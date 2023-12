Většina raněných po útoku na FF UK dál zůstává v pražských nemocnicích

Většina raněných po čtvrteční střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) nadále zůstává v pražských nemocnicích, sedm lidí už lékaři propustili do domácího ošetřování. Vyplývá to z aktuálních vyjádření mluvčích nemocnic pro ČTK. Zdravotnická záchranná služba (ZZS HMP) Hlavního města Prahy v tiskové zprávě informovala, že sanitky rozvezly do nemocnic v první hodině zásahu 25 raněných. Podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) jeden pacient svým zraněním podlehl, ve které nemocnici ale neupřesnil.

"Velmi vážná zranění utrpělo deset osob, z nichž byla značná část v kritickém stavu. Osm lidí bylo zraněno středně závažně a sedm lidí bylo zraněno lehce. Dominantně šlo o střelná zranění, která utrpěly dvě desítky osob," uvedla mluvčí ZZS HMP Jana Poštová. "Pražské nemocnice byly profesionálně připravené a všem pacientům zraněným při útoku (...) se dostalo perfektní a v řadě případů i život zachraňující péče," napsal na sociální síti X ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Zdravotníkům z nemocnic, kde o ně pečovali, poděkoval.