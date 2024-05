Vláda schválila novelizaci atomového zákona, má urychlit stavbu nových jaderných reaktorů

Povolovací procesy pro stavbu nových jaderných bloků i malých modulárních reaktorů v Česku se zřejmě zrychlí. Počítá s tím návrh atomového zákona, který schválila vláda. Norma podle premiéra Petra Fialy (ODS) pomůže urychlit výstavbu zejména malých modulárních reaktorů při zachování bezpečnostních standardů, řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Návrh zákona musí ještě posoudit Parlament. "Zákon přináší zrychlení výstavby a zavádění malých modulárních reaktorů tím, že zkracuje a zjednodušuje povolování pro nové zdroje, pružněji reaguje na technologický vývoj, včetně snazšího zavádění nových technologií," řekl Fiala. "Vše směřuje k tomu, aby při zachování bezpečnostních standardů byly povolovací procesy snazší a rychlejší," dodal. Podle něj by bez přijetí normy bylo obtížné spustit do roku 2036 nové jaderné bloky. Jaderná energie by podle současných plánů státu měla být spolu s obnovitelnými zdroji hlavním zdrojem tuzemského energetického mixu. Stát proto připravuje stavbu nových reaktorů i malých modulárních bloků.