Vláda se málo stará o rodiny s dětmi, myslí si podle průzkumu většina Čechů

V Česku za poslední čtyři roky výrazně vzrostl počet lidí, podle kterých se vláda nedostatečně stará o sociální situaci rodin s dětmi. Letos na jaře si to myslelo 52 procent Čechů, při posledním takovém průzkumu v roce 2020 to bylo 28 procent. Z opatření státu v rodinné politice jsou lidé nejčastěji pro podporu pružné pracovní doby a částečných úvazků pro rodiče s dětmi, na opačném konci má nejmenší podporu plánované sloučení přídavku na dítě, příspěvku a doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí. V průzkumu to zjistilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), výsledky dnes poskytlo ČTK.

Opatření státu v rodinné politice lidé většinou vnímají kladně. "Přibližně devět z deseti Čechů souhlasí s tím, aby byla podporována pružná pracovní doba nebo zkrácené pracovní úvazky pro rodiče s malými dětmi a aby se zvýšil počet mateřských školek," uvedlo CVVM. Víc než čtyři pětiny dotázaných podporují otcovskou dovolenou, což aktuálně znamená 14 dní placeného volna pro otce v šesti týdnech po narození dítěte. Podobný podíl lidí oceňuje finanční podporu školního stravování pro děti ze znevýhodněných rodin a snížení daní pro lidi s nezaopatřenými dětmi.