Vláda zařadila na sankční seznam běloruskou novinářku Sudliankovou, čeká ji vyhoštění z Česka

Vláda zařadila na národní sankční seznam běloruskou novinářku Natalii Sudliankovou. Po jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Sudlianková podle něj byla vlivovou agentkou Ruské federace. Vláda na seznam zařadila také jejího řídícího důstojníka Alexeje Šavrova z ruské vojenské rozvědky GRU. Za práci pro GRU dostala Sudlianková podle české tajné služby BIS desítky tisíc eur. Podle zjištění Českého rozhlasu žila v Česku od roku 1999. V minulosti lobbovala například za to, aby zakázku na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech získal ruský státní podnik Rosatom. V médiích vystupovala jako odbornice na dění v Rusku a Bělorusku. Po anexi Krymu v roce 2014 ale šířila propagandu Kremlu. Sudlianková je navíc vyhoštěna a do 30 dnů musí opustit Česko.