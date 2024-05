Za znásilnění se bude považovat nesouhlasný pohlavní styk

Za znásilnění bude nově považován nesouhlasný pohlavní styk, nejen silou vynucený. Přísnější vymezení podle principu, že "ne znamená ne", přinese novela trestního zákoníku, s níž Senát souhlasil. Předlohu, kterou podpořilo 63 ze 68 přítomných členů horní parlamentní komory, nyní dostane k podpisu prezident.

Novela upravuje také pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití. "Do dvanácti let se na děti nešahá," shrnul tuto úpravu ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Nesouhlas by podle novely oběť nemusela projevit pouze slovem, postačilo by gesto, pláč nebo zaujetí obranné pozice. Návrh počítá také s bezbranností oběti, kdy není schopná projevit nebo utvářet svou vůli z určitého objektivního důvodu, třeba kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání a zdravotnímu postižení.