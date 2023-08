Žadatelé o trvalý pobyt si budou zkoušku z češtiny platit sami

Zkoušku z češtiny, která je potřeba k žádosti o povolení k trvalému pobytu, by si cizinci měli od příštího roku hradit sami. Poukázky k proplacení stát přestane vydávat. Cena se má od ledna zvednout z nejvýš 2500 na 3200 korun. Zahraniční lékaři, zubaři a lékárníci by nově jazykovou zkoušku dělat nemuseli, místo toho by se jim uznala aprobační zkouška pro výkon povolání. Počítá s tím navrhovaná novela nařízení o prokázání znalosti češtiny pro získání povolení k trvalému pobytu, kterou by měla ve středu projednat vláda. Za změnami je podle ministerstva školství velký zájem cizinců o zkoušky i snaha ušetřit v rozpočtu.

O povolení k trvalému pobytu mohou cizinci žádat po pěti letech života v Česku či s modrou kartou. K žádosti musí doložit, že mají zkoušku z češtiny se znalostmi na úrovni A2. Získat na ni mohou v azylových pracovištích poukaz k proplacení. Ministerstvo vnitra hradí 2500 korun. Podpora měla motivovat k lepšímu zvládnutí jazyka. Při neúspěchu si další pokusy uchazeč platí sám. Dvouhodinové přezkoušení nemusí absolvovat děti do 15 let, lidé nad 60 let, postižení či ti, kteří chodili aspoň rok do českých škol, mají maturitu z češtiny či státnice v češtině.