Zemřel disident a signatář Charty 77 generál Zbyněk Čeřovský. Bylo mu 92 let

Ve věku 92 let v úterý zemřel brigádní generál Zbyněk Čeřovský, disident a signatář Charty 77. Oznámil to kardinál Dominik Duka, který byl za komunistického režimu s Čeřovským vězněný v Plzni na Borech. Zbyněk Čeřovský byl za svůj postoj proti sovětské okupaci v srpnu 1968 propuštěný z armády do civilu. Po opakovaném vězení byl i s rodinou vyhoštěný z Československa, kam se po revoluci vrátil. Zbyněk Čeřovský napsal také několik knih z historie československého letectva a jednu o svých zkušenostech ze sovětské invaze.