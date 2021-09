Zemřela předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle Milena Černá

V 79 letech včera /15. 9./ zemřela předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové - Milena Černá. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka Výboru Monika Granja. Milena Černá do roku 1986 pracovala jako lékařka. Se zdravotními problémy pomáhala třeba chartistům. Přátelila se s někdejší první dámou Olgou Havlovou a od začátku se podílela na vzniku Výboru dobré vůle. Víc než dvacet let pak Nadaci Olgy Havlové vedla z pozice ředitelky. Výbor dobré vůle pomáhá lidem s handicapem a znevýhodněním, aby se mohli začlenit do běžného života. Mimo jiné uděluje Cenu Olgy Havlové pro handicapované, kteří sami pomáhají druhým.