Analytici: Hoteliéry ve velkém zachraňují především domácí hosté

Oživení cestovního ruchu po jarní uzávěře je podle analytiků, které dnes ČTK oslovila, rychlejší než loni. Stále ale chybějí zahraniční turisté. Hoteliéry ve velkém zachraňují především domácí hosté. Turismus protiepidemickými opatřeními v souvislosti se šířením koronaviru výrazně utrpěl, ani nárůsty počtu hostů o desítky procent nejsou dostatečné k jeho zotavení, uvedli analytici.

V tuzemských hotelech, penzionech a kempech se ve druhém kvartálu letošního roku podle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ubytovalo 1,6 milionu hostů, meziročně o 51,3 procenta více. Strávili v nich 4,2 milionu nocí, což je ve srovnání s loňskem nárůst o 56,1 procenta. Do ubytovacích provozů ve druhém kvartálu přijelo o 47,4 procenta více domácích turistů, počet zahraničních cestovatelů se meziročně zvýšil o 79,1 procenta.

Meziročně lepších čísel se podle ředitele portálu Slevomat podařilo dosáhnout podnikatelům, kteří se byli schopni dané situaci přizpůsobit. "Tím myslím lázeňský trojúhelník. Tamní hoteliéři se zaměřili na rodiny s dětmi. Za normálních okolností neobvyklá cílovka, ale v covidové době více než vděčná. A zabralo to. Čísla jim výrazně rostla," uvedl. V lázních se podle ČSÚ letos ve druhém čtvrtletí ubytovalo 93.000 lidí, o 68,7 procenta více než ve stejném období loni. Praha, která zaznamenala od dubna do června nárůst počtu hostů o 90 procent se podle Veselého stala tahounem hlavně víkendových pobytů, a to díky tomu, že ceny ubytování razantně klesly.