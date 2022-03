Anketa: V lahůdkách si Češi nejvíce potrpí na chlebíček se šunkou na bramborovém salátu

V lahůdkách si Češi nejvíce potrpí na osvědčenou klasiku, kterou je chlebíček se šunkou, případně s vejcem, na bramborovém salátu. Mnohá pražská lahůdkářství tak mají nabídku založenou na tradičních výrobcích, některá prodávají také odlehčené verze chlebíčků. Vyplývá to z ankety ČTK mezi lahůdkářstvími v Praze. V centru hlavního města v pasáži Černá růže otevřel před 130 lety obchod s lahůdkami Josef Lippert. Podnik patřil až do druhé světové války k nejvyhlášenějším svého druhu v zemi. I v současné době je podle výrobců lahůdek v Praze prostor pro další prodejny. "Prodej lahůdek má v Praze dlouholetou tradici. I když by se mohlo zdát, že s nástupem nových trendů v gastronomii posledních let může být toto odvětví zákazníky opomíjeno, náš obchod si na nezájem nemůže stěžovat," uvedla Anna Zamrazilová za společnost Chlebíčky Letná. Doplnila, že firemní zákazníci sice uvádějí nižší prodeje, než bývaly v 90. letech, ale své příznivce si lahůdkářský sortiment udržel do dnešní doby.