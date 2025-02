Archeologický průzkum na trase silnice I/12 odhalil artefakty z doby bronzové

Archeologický průzkum na trase plánované přeložky silnice I/12 mezi pražskou částí Běchovice a Úvaly u Prahy odhalil artefakty dokládající osídlení této oblasti už v době bronzové. Jde o dvě pohřebiště či zbytky keramických nádob. Stavbu nové silnice chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájit v druhé půlce letošního roku a do dvou let ji uvést do provozu.

Podle archeologů jde o pozůstatky takzvané kultury lukostřelců. V hrobech totiž objevili hroty šípů. Kromě toho odborníci našli zbytky keramických nádob nebo artefakty naznačující dispozice tehdejších stavení. Záchranný archeologický výzkum je nyní hotový přibližně z 15 procent.