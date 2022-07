Návrh: Jízda od sedmnácti, řidičák na zkoušku a výrazné zvýšení pokut

Postihy za přestupky se neměnily deset let. Novela zákona o silniční provozu teď jde do připomínkového řízení a platit by měla od roku 2024.

Mentor nesmí mít žádný bod

Novinkou je možnost udělat autoškolu už v 17 letech a řídit osobní auto pod dohledem mentora. Tím může být například rodič, ale musí splňovat několik podmínek, říká předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.

Aleš Horčička | Foto: Česká televize, ČT24

"Bude muset být deset let držitelem řidičského oprávnění, bude muset být totálně bez přestupků. Vidíte, že budeme ovlivňovat nejen ty mladé začínající řidiče, ale i jejich rodiče. Pokud budou chtít být mentorem svého syna či dcery, tak budou muset trošku přemýšlet nad tím svým řízením."

Problémem bodového systému je fakt, že řidiči často nemají o svých bodech přehled. Zaplatili třeba blokovou pokutu za nesvícení nebo nepřipoutání, a body se jim připsaly automaticky. Pokud se cíleně nepídí po počtu svých bodů, tak o tom neví. Rázem by se tak podle návrhu diskvalifikovali být mentorem. A kdyby se například mentor nevěnoval provozu a chování řidiče, mohl by dostat pokutu až 25 tisíc korun. Od 18 let by pak mladí řidiči mohli jezdit sami.

Dva roky řidičák na zkoušku a větší přísnost na řidiče

Pro začínající řidiče se uvažuje o řidičáku na zkoušku. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku, a jízdu, dodává šéf Besipu Tomáš Neřold.

Ilustrační foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

"Bude muset absolvovat takové psychologické sezení nebo přednášku v omezeném počtu lidí s psychologem, kde se rozeberou příčiny těch nejhorších nehod a podobně a také další zhruba čtyři hodiny v autoškole, kde mu přímo v provozu dá zpětnou vazbu ten řidič autoškoly."

Měl by se zjednodušit i systém trestných bodů - z pěti sazeb na tři. Šlo by o dva, čtyři nebo šest bodů, podle závažnosti přestupků. Ke zmírnění trestů naopak dochází u bagatelních přestupků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do deseti km/h nad povolený limit, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2000 Kč na 1500 Kč a trestné body se nezapisují.

Manažer pokutu ani nepozná, pro důchodce může být likvidační

Pokuty u závažných dopravních přestupků by se od roku 2024 mohly zvýšit až na pětinásobek, tedy až na 25.000 korun, uvedl ministr dopravy Martin Kupka z ODS

Foto: Barbora Němcová

"Chceme, aby opravdu vážnější postih byl spojen s těmi přestupky, které předpokládají a které přinášejí největší míru rizika, nejzávažnější dopady, ať už jde o usmrcení nebo o závažná zranění."

Návrh má v koalici podporu, nicméně například stranický expert Pirátů Jan Lička by preferoval, aby pokuty byly nastavené proporčně. Jak uvedl v deníku iDnes, 25 tisíc je pro manažera sotva znatelné, zatímco pro seniora s patnáct let starou fabií, je to pokuta téměř likvidační.