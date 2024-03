Žádné pásy na silnici nebo střelba. V budoucnu by policii stačilo na dálku odpojit autu přívod paliva

Žádné automobilové honičky, střelba do pneumatik, ani zastavovací pásy. Nejdříve za pět let by už k zastavení ujíždějícího auta stačil policii tablet a krabička napojená na přívod paliva.

Policisté by díky novému systému mohli zastavovat auta na dálku | Foto: Michal Šafařík, Český rozhlas

Čeští vědci z Vysokého učení technického v Praze a v Brně totiž vyvíjejí systém pro dálkové zastavování vozidel. Bude tak možné vypnout motory aut na dálku. Policista má tablet, na něm několik aut včetně toho, které nereaguje na výzvy. Po stisknutí tlačítka blokovat se auto rozbliká a začíná zpomalovat.

"My jsme mu odpojili přívod paliva. To je způsob, jakým jsme schopni to vozidlo znehybnit, ale zároveň ho nezastavíme na místě, protože by to bylo příliš nebezpečné," říká pro Český rozhlas expert z VUT v Praze Zdeněk Lokaj. A jaká je situace z pohledu prchajícího?

"Ujíždíme policistům a oni se nás na dálku pokusí vypnout. V tuhle chvíli se auto zamklo, a systém odpojil přívod paliva, to znamená, že můžeme šlapat na plyn, jak chceme, a už dál nepojedeme, dokud policista ten systém nevypne."

Technologie by v budoucnosti mohly patřit ke standardní výbavě

Bílá ovládá přívod paliva do motoru, k ní je připojena modrá krabička | Foto: Michal Šafařík, Český rozhlas

Jak napsal server iDnes, s nápadem přišla policie. Hledala řešení, jestli by bylo možné použít stávající technologie. Kritici se obávali, zda by při tom nedošlo k blokaci volantu nebo rychlému zastavení, což by bylo pro řidiče, nebezpečné. To by však hrozit nemělo, vozidlo by pouze zpomalovalo.

A jak to vlastně celé technicky funguje? Bílá krabička ovládá přívod paliva do motoru. K ní se připojí tzv. komunikační krabička, přes kterou mohou policisté přívod motoru vypnout. Už dnes se do některých vozidel montuje, ale je jich velmi málo. V budoucnosti by už mohly patřit ke standardní výbavě. Umožňují například autům komunikovat s okolím o dopravní situaci.

Systém by mohl stát několik desítek eur do jednoho auta

„Mohli bychom se vyhnout tomu, že budeme realizovat takzvaný ‚pit manévr‘, kdy řízeným nárazem do vozidla ho zastavíme,“ popisuje Zdeněk Lokaj | Foto: Michal Šafařík, Český rozhlas

A kolik to bude stát? Podle Zdeňka Lokaje prototyp sice na několik tisíc eur, ale v případě, že se technologie zmenší a zjednoduší, vyjde řádově maximálně na několik desítek eur do jednoho auta. Systém by tam mohl nahradit dnešní možnosti zastavování, dodává Lokaj.

"Mohlo by se vyhnout tomu, že bude realizovat tzv. PIT manévr, kdy řízeným nárazem do vozidla ho zastaví, případně využívání takových ježků, které se natahují přes silnici, jsou to tzv. zastavovací pásy, úplně v nejkrajnějším případě nějaké střelby do pneumatik."

Tyto možnosti zastavení vedou někdy ke zranění. Známý je i případ usmrcení střelbou spolujezdkyně.

Vědci také zjišťují, jestli se hekři nemohou do systému nabourat. Pro ovládání je totiž nutné mít heslo, které se získává při registraci vozu. Jedinou možností, jak se do systému vozidla nabourat, by tedy bylo ukrást policejní klíče.